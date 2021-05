Trabalhadores da Transtejo/Soflusa em greve dia 20 de maio

Os trabalhadores da Soflusa e Transtejo avançam para a greve no dia 20 de maio. As ligações fluviais entre Lisboa e a margem Sul do Tejo vão ser interrompidas durante todo o dia.

O pré-aviso foi apresentado hoje, depois das reuniões com a administração e no seguimento do mandato que os trabalhadores deram às organizações sindicais, caso a empresa não apresentasse qualquer proposta de aumento salarial.

Em declarações à Renascença, o dirigente da Federação de Sindicatos dos Transportes (FECTRANS), Paulo Lopes, afirmou que foi isso mesmo que aconteceu.

No entanto, faz questão de sublinhar que a administração da Transtejo/Soflusa até tem vontade de negociar, mas não tem autorização do Governo para o fazer.

“Portanto, o que foi posto em cima da mesa, foi zero. A tutela é do Ministério do Ambiente, mas este está subjugado ao Ministério das Finanças, que é quem tem a última palavra”, sublinha.

Os sindicatos que representam as duas empresas que asseguram as ligações fluviais no Tejo vão esperar até ao dia da greve – 20 de maio – por um sinal da empresa ou do Governo.

Se nada acontecer, nesse mesmo dia entregam novo pré-aviso de greve, mas para dois dias.

Deverá realizar-se 12 dias depois, ou seja, no início de junho. “E por aí fora, enquanto não houver respostas”, diz Paulo Lopes.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.

[notícia atualizada às 18h24]