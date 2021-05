Serviço de entrega de refeições gerou um milhão de euros em Famalicão

A medida foi promovida pela Câmara Municipal e pela Associação de Restaurantes de Famalicão, como forma de mitigar os efeitos económicos provocados pelo confinamento no setor da restauração.

Em praticamente seis meses, de novembro a abril, foram entregues quase cinquenta mil refeições em casa dos famalicenses, representando um volume de negócios estimado a rondar o milhão de euros.

“São números que nos deixam muito contentes, não só pela ajuda que representam para um dos setores mais fustigados pela pandemia, mas, sobretudo, porque são fruto de um trabalho feito em equipa, a começar pelos estafetas e pelos restaurantes e a terminar nos próprios famalicenses que não deixaram de apoiar a restauração, neste período tão difícil”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha.

A medida, que esteve em funcionamento até ao final do passado mês de abril, envolveu mais de 80 estafetas, contou com a adesão de mais de 80 restaurantes de todo o concelho e implicou um investimento municipal na ordem dos 175 mil euros.

O serviço, válido para todo o concelho, foi criado no dia 14 de novembro de 2020, apenas para os fins-de-semana, na sequência do Estado de Emergência então decretado pelo Governo, mas, em janeiro deste ano, e atendendo à situação de confinamento geral do país, a autarquia e a Associação de Restaurantes de Famalicão decidiram alargar a medida para todos os dias da semana, de segunda a domingo, ao jantar.

