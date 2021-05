O que se passa em Odemira “é uma vergonha para o país” acusa Rui Rio

Veja também:

O que se passa com os trabalhadores migrantes em Odemira “é uma vergonha para o país”, acusa o presidente do PSD, Rui Rio, que questiona os poderes públicos por não terem feito tudo o que podiam e deviam até agora.

“Como é que há pessoas que veem aquilo, que têm responsabilidades públicas, e não levam até ao limite a sua capacidade de ação?”, perguntou Rio, em entrevista à RTP 3, esta quarta-feira à noite, onde questionou em concreto a GNR local e o presidente da Câmara de Odemira por considerar que deviam ter atuado mais cedo e com mais firmeza.

“O relatório anual de segurança interna de 2018 já chamava a atenção para isto”, afirmou o líder do PSD, que também considera que a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) devia já ter atuado perante os alertas para as condições de vida dos trabalhadores naquele concelho alentejano.

“Outra coisa que está infelizmente em cima da mesa que é a questão da justiça”, continuou Rui Rio que não compreende o que anda a Polícia Judiciária a investigar há dois anos. “A investigar o quê? Qual é a complexidade da investigação? Aqui não é o caso BES”, questionou.

“Ficam mal os empresários que fazem aquilo, mas fica particularmente mal os serviços públicos”, afirmou Rui Rio, que deixou ainda mais suspeitas no ar ao dizer que “detrás daquilo há zunzuns de um negócio ainda maior”. “Acho que a vergonha ainda é maior do que tem vindo a público”, disse.

Para o líder do PSD “não houvesse pandemia continuava tudo assim, na inação”. Agora, é preciso instaurar os processos crime e fazer os julgamentos que for preciso fazer porque “tudo é inaceitável” e “não se pode tratar seres humanos assim em parte nenhuma do mundo”.

