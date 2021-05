R e incidência descem em dia com mais duas mortes e 387 casos de covid-19 em Portugal

A taxa de incidência também baixou. No conjunto do país é agora de 61,3 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, contra os 64,4 verificados na terça-feira.

O índice de transmissibilidade R(t) desceu de 0,96 para 0,95 a nível nacional e continental, em comparação com o balanço do dia anterior.

Em unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 83 pessoas internadas, menos quatro em 24 horas.

Portugal regista uma diminuição de 128 casos ativos da doença, para um total de 22.705.

Recuperaram da Covid-19 no último dia 513 pessoas.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 16.983 mortes e mais de 838 mil casos.

Numa análise por regiões, o Norte regista o maior aumento diário de novos casos (171), mas sem qualquer vítima mortal.

Lisboa e Vale do Tejo tem uma morte e 88 infeções e a região Centro um óbito de 59 novos casos do novo coronavírus.

O Alentejo tem mais 12 casos, o Algarve 14, a Madeira 23 e os Açores 20.

As duas mortes verificadas esta quarta-feira foram de pessoas com mais de 80 anos e na faixa etária entre os 70 e 79 anos.

Em relação ao plano de vacinação contra a Covid-19, entre ontem e hoje foram administradas 16.909 segundas doses da vacina. No total, foram dadas 77.098 doses no último dia.



A faixa etária com mais casos novos é a dos 60-69, com 65 casos novos. A dos 20-29 tem 62 casos novos e a 40-49 tem 59. A faixa etária com menos casos novos é dos maiores de 80 anos, com 17 novos casos.



Covid-19 por regiões