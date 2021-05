Porto: Cimeira Social vai condicionar trânsito a partir de quinta-feira

O trânsito no centro histórico do Porto vai estar condicionado entre quinta-feira e sábado, por razões de segurança, devido à realização da Cimeira Social, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, foi hoje revelado.

"As restrições são implementadas a partir das 00h00 de quinta-feira e até às 20h00 de sábado", informa a Câmara do Porto em comunicado.

A Cimeira Social do Porto, que se realiza na sexta-feira e é seguida de um Conselho Europeu informal no sábado, pretende reforçar o compromisso dos Estados-membros, das instituições europeias, dos parceiros sociais e da sociedade civil com a aplicação do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

De acordo com a informação disponibilizada pela autarquia, na sexta-feira, as autoridades vão proceder ao corte total da via no eixo Alameda Basílio Teles -Rua Ferreira Borges - Alameda Basílio Teles, entre as 12h00 e 20h00.

O acesso à Rua de Miragaia será feito exclusivamente através da Rua Tomás Gonzaga e a saída efetuada pela Rua Nova da Alfândega, no sentido nascente (R. Ferreira Borges).

Exceção feita à Ordem de São Francisco e Associação Comercial do Porto, está ainda proibida a circulação na Rua da Bolsa, entre as 21h00 de quinta-feira e as 23h59 de sexta.

Na quinta-feira, e para estas zonas, há ainda condicionamento de estacionamento, nomeadamente na Praça General Humberto Delgado, Rua Doutor António Luís Gomes, Alfândega, Rua da Bolsa, entre outros.

Está ainda previsto o desvio de linhas de transporte público entre a Rua da Restauração e a Rua Mouzinho da Silveira, entre as 00h00 e as 23h59, e a supressão de paragens do carro elétrico no eixo Alameda Basílio Teles e Igreja de São Francisco.

Entre as 13h00 e as 14h15 a circulação do carro elétrico ficará suprimida neste eixo.

Exceto para veículos autorizados, o trânsito automóvel está também proibido na Rua Jorge Viterbo Ferreira, entre as 00h00 de sexta-feira e às 20h00 de sábado.

Nesta zona há ainda condicionamento de estacionamento, assim como nas ruas D. Manuel II, Júlio Dinis e Entre Quintas.

No sábado, o trânsito vai estar também proibido no eixo Praça da Galiza - Rua Alberto Aires Gouveia - Praça da Galiza, entre as 7h00 e as 18h00, com a exceção dos transportes públicos que estão proibidos de circular naquele eixo entre 8h00 e as 9h15.

As autoridades vão também proceder ao corte total de via no Túnel de Ceuta, saída "D. Manuel II", entre as 7h00 e as 18h00, sendo o trânsito de veículos de emergência e socorro, acesso a serviços de urgência (no caso do Hospital de Santo. António) e moradores (garagens) garantido de acordo com as instruções que a PSP transmitir em cada ponto de controlo.

Entre quinta-feira e sábado, estão ainda previstos condicionamentos na Avenida da Boavista, Rua do Tenente Valadim, Avenida de Montevideu e Rua de Gondarém.

Devido aos eventos no âmbito da Cimeira Social, até domingo a Biblioteca Municipal Almeida Garrett estará encerrada ao público, encontrando-se ainda vedado o acesso geral aos Jardins do Palácio de Cristal, para montagem e desmontagem das estruturas de apoio ao evento, e interdito ao público o parque de estacionamento.

De forma a minimizar os incómodos junto dos avençados deste parque, o município do Porto vai disponibilizar três alternativas: o Parque dos Caminhos do Romântico (avençados comerciantes); o Parque do Mota Galiza (avençados residentes); e Parque da Praça de Lisboa - Clérigos/Leões - (avençados público).

Os avençados devem solicitar o respetivo cartão de acesso na receção do Parque do Palácio de Cristal.

A autarquia refere ainda que por questões de segurança, será também necessário deslocar e encerrar alguns equipamentos de recolha de resíduos nas zonas envolventes aos dois locais onde decorre a Cimeira Social, nomeadamente Alfândega do Porto e Palácio de Cristal.

Em algumas artérias da zona da Foz o estacionamento fica condicionado a determinados troços já a partir de quinta-feira.