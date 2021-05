Nove mil cidadãos contra urbanização na Quinta dos Ingleses frente à praia de Carcavelos

Já terminou a consulta pública da operação de urbanização daquele que é o último pinhal da frente costeira do concelho de Cascais e que vai mudar por completo a zona. Nove mil munícipes opõem-se ao projeto - nove vezes mais do que os que se opuseram ao projeto do novo Aeroporto do Montijo.

A nova urbanização vai nascer num terreno com 51 hectares, a maioria deles zonas verdes, de pinhal e mata. Qualquer coisa como 14,5 vezes o tamanho da Praça do Comércio, em Lisboa.

“Destas, vai restar um espaço verde com apenas 2,5 vezes a Praça do Comércio”, explica Pedro Jordão, do Movimento SOS Quinta dos Ingleses.

No espaço restante vão ser construídos 850 de fogos em prédios de habitação, comércio e serviços, um hotel e outros equipamentos coletivos, num projeto promovido pela imobiliária Alves Ribeiro e pela St. Julian’s School Association, proprietária do colégio com o mesmo nome e que se encontra nestes terrenos.

Segundo o movimento, se o projeto avançar, além do “abate de árvores, redução de biodiversidade, aumento de poluição e de problemas na circulação automóvel circundante”, poderá até haver alterações no areal e nas ondas da praia de Carcavelos, devido à dimensão de alguns dos edifícios previstos, que podem ultrapassar os 25 metros de altura.

Da zona verde agora existente só vai sobrar “um pequeno jardim no meio de uma floresta de prédios”, alerta Pedro Jordão, deixando de ser possível ouvir, por exemplo, o som da brisa do mar na copa das árvores, o chilrear dos pássaros, além de ver o movimento furtivo dos coelhos ali existentes.

Atualmente, naquela área há 268 espécies diferentes de animais e plantas, de acordo com o movimento SOS Quinta dos Ingleses.

“Uma riqueza em termos de biodiversidade que vai ser posta em causa com este projeto.”

Também se perderão os vestígios arqueológicos da idade do bronze, bem como o que restou da Quinta Nova ou de Santo António, onde a partir de meados do século XV se chegou a produzir vinho. Contudo, uma praga comprometeu essa produção, a partir do século XIX e, em 1870, o palácio e a quinta acabariam por receber a instalação do Cabo Submarino, que estabelecia a ligação entre Inglaterra e Bombaím, na Índia, e depois com os Açores, Cabo Verde e Brasil.

Desde 2014, altura em que foi apresentado o Plano de Pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística de Carcavelos-Sul, que o projeto tem sido sucessivamente contestado pela população. A autarquia, liderada por Carlos Carreiras, garante que está tudo aprovado e defende que o plano responde a uma decisão judicial por “direitos adquiridos” dos promotores, que poderia corresponder a uma indemnização de quase 300 milhões de euros, que o município não conseguiria saldar.

Pedro Jordão defende “não ser admissível que uma câmara possa aprovar planos que vão ter um impacto grave”, lembrando um artigo da Constituição: o número 1, do artigo 66.

“Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”.