Cimeira social do Porto. Eurodeputados portugueses destacam combate à pobreza e disparidades entre géneros

O eurodeputado do PS também sublinha a importância de a UE avançar para "melhores condições de trabalho". "É preciso em particular que os trabalhadores das redes sociais, das plataformas - como a Uber, a Amazon e outros -, tenham direitos sociais. É preciso também combater a desigualdade em relação às mulheres no mercado de trabalho, em particular em relação aos seus salários".

Pedro Marques diz que "é muito importante que da cimeira do Porto saiam resultados concretos". Também Lídia Pereira insiste na necessidade de haver compromissos concretos na cimeira, deixando um aviso ao executivo de António Costa.

"É fundamental que o governo português aproveite esta cimeira para definir objetivos concretos e que se comprometa com eles. A política precisa de aumentar o seu grau de responsabilidade e de compromisso com resultados. É isso que devemos esperar. E se tal não for feito será mais um fracasso de uma presidência [portuguesa do Conselho da UE] que caminha para o seu fim, sem resultados".