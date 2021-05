CAP repudia ataques à agricultura e defende testagem de trabalhadores agrícolas

A Confederação dos Agricultores de Portugal queixa-se de ter sido colocada de fora do grupo de trabalho que tinha como missão resolver o alojamento dos trabalhadores agrícolas de Odemira.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, lamentou que os agricultores tenham sido colocados de fora do grupo de trabalho mesmo depois de solicitarem entrada no grupo.

“Não sendo responsáveis pelos alojamentos, os empresários e agricultores têm vindo a apelar para que o Estado aja de forma reiterada. Em 2019 foi aprovada a resolução de Conselho de Ministros nº 179/2019, que prevê a instalação de alojamentos provisórios no interior das quintas, justamente para contrariar os fenómenos de sobrelotação de habitações que hoje estão a ser notícia”, recorda o dirigente.

O presidente da CAP afirma que “é preciso dizer que foi graças ao envolvimento dos empresários agrícolas que esta resolução foi aprovada, mas, a verdade é que nenhuma nova habitação temporária foi licenciada desde então”.

“Não se realizou mais nenhuma reunião do grupo de trabalho para este efeito. Foi até criado um grupo de projeto do MIRA, para atender a este problema, mas que excluiu na sua constituição as empresas agrícolas. Ou seja, mais trabalhadores chegaram ao território, as autoridades estavam a par desta realidade e o problema foi-se adensando”, denuncia.

CAP acusa ministra da Agricultura de “sacudir água do capote”

O presidente da CAP considera ainda que as declarações ontem proferidas pela ministra da Agricultura, “dizendo que as empresas que estão a cumprir, têm que denunciar práticas que estão a comprometer, seja do ponto de vista económico, ambiental ou social, são inadmissíveis”.

“Os agricultores não são entidade fiscalizadora. Não é sacudindo a água do capote para cima das empresas que a situação se resolve. É ao Estado quem compete fiscalizar e agir”, defende Eduardo Oliveira e Sousa.

“Não sabia o Estado quantos trabalhadores migrantes estavam a chegar ao território? Não sabia o Estado que o número de alojamento disponíveis não era suficiente para albergar todos os trabalhadores?” - questiona o presidente da CAP, concluindo que, “se há denúncia que merece ser feita é às dezenas de pares de olhos que se fecharam ao longo dos últimos anos a uma situação que era evidente e que os agricultores fizeram por contrariar”.