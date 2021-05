Reino Unido vai dar terceira dose da vacina a maiores de 50 anos até ao outono

Veja também:

O Reino Unido vai disponibilizar, até ao outono, uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 a todas as pessoas com mais de 50 anos, numa tentativa de erradicar o risco de contágio até ao Natal.

A notícia é avançada pelo jornal britânico The Times, segundo o qual estão em curso dois ensaios diferentes para estudar as opções disponíveis, supervisionados pelo responsável do governo pelos serviços médicos a nível nacional, Chris Whitty.

A primeira opção envolve vacinas especificamente modificadas para combater as novas variantes do vírus. A segunda é para uma terceira de uma das três vacinas já em uso no país: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ou Moderna.

Até ao momento, mais de 34,6 milhões de pessoas no Reino Unido receberam a primeira dose da vacina, segundo números revelados pelo governo na última segunda-feira.

Com uma população de cerca de 67 milhões de pessoas, o país comprou mais de 510 milhões de doses de oito vacinas diferentes contra a Covid-19, algumas das quais continuam em desenvolvimento.