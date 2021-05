Pfizer prepara vacina que pode ser armazenada num frigorífico até seis meses

Veja também:

A BioNTech está a trabalhar na aprovação de uma versão da sua vacina contra a Covid-19 que pode ser armazenada em frigoríficos, a uma temperatura entre 2 a 8 graus centígrados, durante um período que pode ir até seis meses.

"A nossa primeira formulação teve de ser armazenada e enviada a 80 graus negativos. Temos agora, entretanto, uma que ainda não está aprovada, que pode ser armazenada entre dois a oito graus", disse o presidente executivo da empresa de biotecnologia alemã.

De acordo com a Reuters, as declarações de Ugur Sahin surgiram durante uma conferência de imprensa organizada pelo jornal Financial Times. O presidente executivo acrescentou ainda que os dados sobre esta vacina estão a ser preparados para serem enviados para os reguladores.

"O mais provável é atingirmos uma estabilidade de seis meses, entre dois a oito graus", disse Sahin sobre a vacina que está a ser preparada em conjunto com a Pfizer.