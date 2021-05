Mulher dá à luz nove gémeos. Os bebés "estão muito bem"

A gravidez suscitou fascínio no Mali e um pouco por todo o mundo, e preocupação na comunidade médica. Tão raras como as mães com muitos gémeos são as gravidezes que terminam em sucesso para todas as crianças.

Halima Cisse deu à luz numa clínica em Marrocos, depois de ter estado duas semanas em Bamaco, na capital do Mali. Foi transferida para Marrocos com ajuda do Governo do Mali e a estadia na clínica durou duas semanas e as crianças nasceram de cesariana.

O caso criou tanto entusiasmo no Mali que o Governo do país congratulou o nascimento bem-sucedido. O ministro da Saúde, Fanta Silby, também saudou as equipas médicas dos dois países pelo final feliz.

Agora, Halima Cisse deve ficar mais umas semanas na clínica. O seu marido está no Mali e contou à BBC que não está preocupado com o futuro da família - que vai passar a ser muito diferente.

"Deus deu-nos estas crianças. Não estou preocupado. Quando Ele quer algo, ele sabe o porquê", disse Kader Arby, que ficou surpreendido com a resposta popular. "Toda a gente me ligou! As autoridades malianas ficaram contentes. Fico muito agradecido. Até o Presidente me ligou", comentou.