Facebook mantém suspensão e Trump volta com blogue de um homem só

O Twitter foi sempre o seu palco predileto, mas ficou sem ele. O Facebook (e redes que detém, como o Instagram), também lhe fecharam a porta por mais seis meses. Agora, depois de muita antecipação, Donald Trump está de volta ao mundo digital, com o seu blogue.

“Da mesa de Donald Trump” (do inglês “From The Desk of Donald Trump”) é, essencialmente, um Twitter com apenas um utilizador. E o tom do antigo Presidente dos Estados Unidos na América mantém-se igual.

Nas publicações que são feitas regularmente, Trump continua a manter a convicção de que venceu as eleições em novembro, contra Joe Biden – uma mentira que continua a perpetuar e a ser defendida seus apoiantes.

Neste novo espaço, Donald Trump também anuncia apoio por candidatos republicanos que se mantém do seu lado, enquanto critica duramente os que se afastaram de si e das suas políticas, como a congressista Liz Cheney e o senador Mitt Romney.