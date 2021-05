Escócia vai a votos. "A independência divide a minha família"

No Reino Unido, esta quinta-feira vai ser marcada por eleições em Inglaterra, País de Gales e Escócia.

Uma febre eleitoral causada também por adiamentos por causa da pandemia.

Em causa estão eleições locais, incluindo para mayor de Londres, mas as atenções estão principalmente viradas para a Escócia, onde a campanha se faz com um novo referendo à independência em vista.

A Renascença falou com alguns portugueses na Escócia e com Eunice Goes, professora de Política na Universidade de Richmond, em Londres.