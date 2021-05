João Domingues cai à segunda no Challenger de Biella

João Domingues foi eliminado na 2.ª ronda do Challenger de Biella, em Itália. O tenista português, 214 do "ranking" mundial, perdeu com o italiano Federico Gaio, número 136.

Gaio venceu, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3. O quadro de singulares do torneio fica sem portugueses, depois de Pedro Sousa ter sido afastado na ronda inaugural.

Sousa e Domingues disputam o quadro de pares. Têm encontro marcado para esta quarta-feira, frente aos argentinos Guido Andreozzi e Guillermo Duran.