Delmino Pereira: “Volta ao Algarve pode ter vencedor português”

“Há equipas portuguesas com corredores com nível para intrometerem-se na luta pelos primeiros lugares”, diz o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, em entrevista à Renascença .

Sem a quantidade habitual de estrelas do pelotão internacional, devido ao adiamento de fevereiro para maio, a Volta ao Algarve poderá ficar ao alcance, por exemplo, de Rui Costa, mas também de um corredor de uma das nove equipas nacionais do pelotão.

Depois do adiamento da Volta ao Algarve, de fevereiro para o início de maio, devido à pandemia, Delmino Pereira admite “alívio”, depois de ter “sido cumprida uma missão muito difícil”, como foi colocar a prova na estrada.

Com a mudança de datas, caíram alguns nomes muito importantes do ciclismo internacional, mas a organização conseguiu reunir um pelotão de grande qualidade com destaque para “cerca de uma dezena de ciclistas que estão no top-100 mundial”.

A Volta ao Algarve está na estrada entre esta quarta-feira, 5 de maio, e domingo, dia 9 de maio.