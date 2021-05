Final da Taça de Portugal com novo horário

A final da Taça de Portugal entre Sp. Braga e Benfica tem um novo horário. Prevista, inicialmente, para começar às 21h00 vai, afinal, começar às 20h30.

"Após conversa com os dois clubes e com a TVI, a Federação Portuguesa de Futebol definiu este horário para a realização do jogo", refere a FPF.

O Sp. Braga e a autarquia da cidade criticaram o horário inicialmente anunciado. Os arsenalistas queriam um horário nunca superior às 19h00.

A final vai decorrer em Coimbra no dia 23 de maio.

O Benfica procura o 28.º troféu, enquanto o Sp. Braga tenta a terceira Taça.