Braga contesta hora da final da Taça de Portugal

O Sporting de Braga manifesta "indignação" e contesta a marcação da final da Taça de Portugal para domingo, 23 de maio, às 21h00, em Coimbra.

"Qualquer jogo realizado às 21 horas de um domingo é, à partida, a total negação do que é (ou do que deveria ser) a essência do futebol: a congregação entre os clubes e os seus adeptos. Este contexto ganha uma dimensão ainda maior tratando-se da ‘festa’ da final da Taça de Portugal, um jogo historicamente marcado pela emoção e, acima de tudo, pela forte ligação com os adeptos", escreve o Braga, em comunicado.

Os minhotos entendem que há exigências comerciasi e dos operadores televisivos, mas alertam a Federação Portuguesa de Futebol para o "iminente perigo de um total e irreversível distanciamento entre adeptos, clubes e, por consequência, as instituições que regem o futebol".