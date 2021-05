"Só agora estou a viver os momentos mais felizes da minha carreira"

A vida tem de futebolista tem destas coisas. Após vários anos sem conquistar nada, Vitor Gomes, campeão cipriota pelo Omonia, acaba de somar o segundo título em quatro épocas, depois de em 2018 ter conquistado a Taça de Portugal, ao serviço do Desportivo das Aves.

“Curiosamente é na fase final da minha carreira que estou a viver os momentos mais felizes”, confessa, com notória satisfação, o médio de 33 anos de idade, numa entrevista a Bola Branca, a partir de Nicosia, na ilha de Chipre.

Vitor Gomes faz notar que “já no ano passado o Omonia estava no 1,º lugar, mas com esta situação da Covid, o campeonato terminou e não nos atribuíram o título. Este ano, continuámos na mesma senda e a época terminou com o título de campeão nacional; é uma sensação fantástica e que nunca tinha vivido”, assinala o jogador que no final da época 2018/19 deixou o Desportivo das Aves, ainda antes dos graves problemas de tesouraria que, na temporada seguinte, ditariam o adeus do emblema do concelho de Santo Tirso à principal liga do futebol português.

A terminar a sua segunda época no Omonia, Vitor Gomes não esconde saudades da família e o desejo de regressar ao futebol português.

“Tenciono voltar; foram dois anos difíceis aqui”, confessa, porque “estava aqui sozinho, com toda esta situação da Covid e a família aí em Portugal. Acho que está na hora de regressar”, assevera o jogador, que revela ter sido sondado por clubes que “na próxima época vão disputar a I Liga”. Vitor Gomes sublinha que “ainda nada tem de concreto” e que, como tal, está “recetivo a propostas”.

Benfica – Porto sem favorito. Paixão pelo futebol português está bem viva.

O Omonia, que com o título conquistado esta terça-feira, quebrou uma hegemonia de sete anos do Apoel, é o quarto emblema que Vitor Gomes representou no estrangeiro. Na temporada 2007/2008 foi cedido pelo Rio Ave ao Cagliari (Itália), entre 2012 e 2014 representou Videoton (Hungria) e, no ano seguinte, o Balikesirspor da Turquia. Em Portugal, para além do Rio Ave, Vitor Gomes defendeu as cores do Moreirense, Belenenses e Desportivo das Aves.

A paixão que mantém pelo futebol português leva o jogador a não perder pitada da liga portuguesa. “Acompanho os jogos sempre que posso, apesar de a diferença de mais duas horas aqui em Chipre”. sublinha, nesta entrevista em que é desafiado pela Renascença a lançar um olhar sobre o clássico da jornada 31 entre Benfica e Porto, na Luz.

Para Vitor Gomes, os adeptos podem esperar do clássico “um excelente jogo de futebol, mas não consigo dizer quem é o favorito”. O vencedor da Taça de Portugal, frente ao Sporting (na agitada final de 2018 para os leões), assinala que a Luz é um palco “onde o Porto já somou vários sucessos nos últimos anos e a equipa sabe que, se perder, o título fica muito difícil, mas por outro lado vai ter pela frente um Benfica que quer chegar ao 2.º lugar”. Ingredientes para um bom clássico não faltam. Assim os intervenientes contribuam para um bom espetáculo, mesmo sem público nas bancadas.