Paulo Fonseca. “Mourinho é um grande treinador e vai fazer um grande trabalho”

O técnico garante estar “bem”, apesar de o clube ter confirmado a sua saída do cargo no final desta época. “Não é um problema para mim, vivi este momento com o profissionalismo de sempre”.

“Estou bem, tal como estava no dia em que cheguei. Estou motivado e quero fazer o melhor pela Roma até ao último dia em que cá estiver”, acrescentou.

Questionado sobre se tinha sido um despedimento ou teria havido acordo, Fonseca respondeu: “Vou ser honesto, é tempo de nos separarmos.”

A próxima partida da Roma é contra o Manchester United para a segunda mão da Liga Europa. Os ingleses têm vantagem de 6-2.

“Não posso mentir, não é fácil ganhar ao Manchester United por 4-0. Mas já vi muitas coisas no futebol e nada é impossível. Não se trata de um resultado confortável, mas queremos ganhar e lutar até ao fim”, garantiu.