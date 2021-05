Palmeiras faz o pleno na Libertadores

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, venceu o Defensa y Justicia (1-2), na 3.ª jornada do Grupo A da Taça Libertadores, e mantém o registo 100% vitorioso na prova. Roni, com dois golos, foi o herói do jogo disputado na Argentina.

O Defensa y Justicia, privado de 15 jogadores, infetados com Covid-19, ainda conseguiu reduzir a desvantagem, por Tripichio. Este foi o terceiro jogo da época entre as duas equipas, depois de se terem defrontado na Supertaça sul-americana, que os argentinos venceram, após o desempate por penáltis, no jogo da 2.ª mão no Brasil.

A equipa de Abel está bem lançada no apuramento para a fase a eliminar da Libertadores, competição em que é campeã em título. O Palmeiras lidera o grupo, com nove pontos; o Defensa y Justifica está na segunda posição, com quatro. O Independiente del Valle, treinado por Renato Paiva, está no terceiro lugar, com um ponto, e esta noite defronta o Universitario do Peru, que é último do grupo, ainda sem pontos.

Depois de derrotar o Defensa y Justicia, na Argentina, o Palmeiras concentra-se já no Paulistão. Faltam duas jornadas para a o final do estadual, e o clube está fora da zona apuramento para os quartos de final da prova. Na noite de quinta para sexta-feira, o Palmeiras recebe o Santos. O Verdão está três pontos atrás do Novorizontino, que recebe o Botafogo.