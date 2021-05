Liga inglesa com público nos dois jogos finais, mas só com adeptos da casa

A Premier League anuncia que não há qualquer hipótese de permitir a presença de adeptos do clube visitante nas duas últimas jornadas do campeonato inglês. A previsão é que haja público nas duas rondas finais da Premier League - até 10 mil espetadores -, mas só com adeptos do clube da casa.

"Depois de consultarmos os clubes, ficou acordado que os jogos não serão abertos a adeptos visitantes, devido aos vários desafios operacionais. A segurança dos adeptos é de uma importância primordial. Os clubes já provaram que são capazes de criar ambientes de prevenção da contaminação por Covid-19 e têm planos operacionais prontos para receber os adeptos de volta aos estádios", esclarece a Premier League, em comunicado.

A presença de 10 mil adeptos por jogo, nas duas últimas jornadas do campeonato, está sujeita à decisão do Governo de prosseguir com o alívio das restrições impostas pela pandemia a partir de 17 de maio.

Em Inglaterra, já foram realizados jogos-teste com público nas bancadas, esta época. Oito mil espetadores estiveram na final da Taça da Liga, entre Tottenham e Manchester City. Quatro mil pessoas assistiram à meia-final da Taça de Inglaterra, entre Leicester e Southampton. Ambos os jogos realizaram-se em Londres.