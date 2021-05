O Manchester United – Liverpool, adiado após invasão do relvado por adeptos, vai realizar-se a 13 de maio, às 20h15.

Os adeptos do United protestaram contra os irmãos Gleizer, proprietários do clube, e invadiram Old Trafford poucas horas antes do início da partida, no domingo passado.

Este calendário apertado vai obrigar os “red devils” a fazerem três jogos em cinco dias: Aston Villa (domingo), Leicester (terça) e Liverpool (quinta).