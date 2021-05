Rali de Portugal aberto ao público

A edição de 2021 do Rali de Portugal, entre 21 e 23 de maio, vai poder realizar-se com a presença de público, confirmou à agência Lusa a organização da etapa portuguesa do Mundial de ralis.

Também esta quarta-feira, em Fafe, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse esperar que a prova se possa realizar com público, reforçando a confiança nas entidades de saúde, que já autorizaram a presença de espetadores no evento.

"Tenho grande confiança nos nossos organismos, nomeadamente na Direção-Geral da Saúde [DGS] e na comissão técnica dos eventos de massa. A informação que tenho é que deu um parecer favorável para o Rali de Portugal", afirmou Lacerda Sales, aos jornalistas.