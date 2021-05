Teletrabalho. "Legislar face a uma situação de exceção não tem grande sentido"

O Parlamento debate, esta quarta-feira, a regulamentação do teletrabalho. Em discussão vão estar sete projetos de lei apresentados por diversas bancadas. No entanto, a falta de discussão pública poderá fazer com que os diplomas baixem todos à especialidade sem votação.

Apenas o projeto de lei do Bloco de Esquerda cumpre os 30 dias obrigatórios de discussão pública, estando assim apto para a votação na generalidade.