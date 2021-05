Novo Banco atribui bónus de 1,86 milhões de euros em ano de prejuízos

Num ano em que perdeu 1.329 milhões de euros, o Novo Banco decidiu atribuir prémios de quase 1,86 milhões de euros à equipa de gestão.

O banco informa, em relatório de contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que se decidiu a atribuição de bónus aos membros do Conselho de Administração Executivo, mas sublinha que “nenhum pagamento foi feito” – se vier a ser, será só em 2022, após o fim do programa de reestruturação em curso, avança o “Observador”.

Este é um prémio, acrescenta o banco no mesmo texto, que “teve como base o desempenho individual e coletivo de cada membro, avaliado pelo Comité de Remunerações.”

O banco terminou o ano passado com um prejuízo líquido de 1.329 milhões de euros, essencialmente devido ao registo de perdas e imparidades em créditos “herdados” do BES.

Devido a estas perdas com ativos problemáticos, o banco pediu mais uma capitalização ao Fundo de Resolução, no valor de quase 600 milhões de euros, embora as autoridades só tenham aprovado uma injeção de cerca de 430 milhões de euros, que deverá acontecer nos próximos dias.

Já em 2020, relativamente ao exercício de 2019, o Novo Banco tinha atribuído um valor semelhante, cerca de dois milhões de euros, em prémios à gestão. Também aí o pagamento foi diferido até ao final do plano de reestruturação que está a ser monitorizado pelas autoridades europeias.