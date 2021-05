Porto ainda pode chegar ao título. "O Benfica só tem possibilidades teóricas"

As equipas estão separadas por quatro pontos, a quatro jogos do fim, e o confronto direto desta quinta-feira, o terceiro da época, é decisivo. Jesus sente que tem os jogadores preparados e motivados para bater o rival.

"O Porto tem mais possibilidades que o Benfica [de chegar ao título]. O Benfica só tem possibilidades teóricas", observa. Jesus ressalva, no entanto, que os encarnados têm ainda um objetivo suplementar, que o Porto já não tem. "O nosso rival não tem mais objetivos. É curto, mas nós temos um objetivo da Taça de Portugal", recorda.

Jorge Jesus é pragmático na avaliação que faz da importância do clássico de quinta-feira para Benfica e FC Porto. O treinador aponta ao segundo lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, já que, sublinha, chegar ao título, para o Benfica, "é uma possibilidade teórica".

"Toda a gente tem de estar motivada, porque a obrigação num grande clube é ganhar todos os jogos. Estamos melhor do que das outras vezes que defrontámos o Porto (...) Vamos trabalhar sobre o que temos feito na segunda volta", diz o treinador, em conferência de imprensa.

O Benfica está superconfiante, face ao que tem feito, principalmente na segunda volta. Acreditamos que temos todas as capacidades para ganhar", acrescenta. Jesus prevê "um jogo bem disputado e equilibrado" e revela que já contará com Taraabt e Darwin Nuñez.

Os dois jogadores ficaram fora da partida com o Tondela, mas estão recuperados e "vão para jogo". O clássico entre Benfica e FC Porto, no Estádio da Luz, está marcado para quinta-feira, às 18h30. Jogo com arbitragem de Artur Soares Dias, relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.