Jesus satisfeito por presença de Sérgio Conceição no clássico

Jorge Jesus manifesta satisfação por Sérgio Conceição poder estar no banco no Estádio da Luz, no clássico de quinta-feira. A providência cautelar interposta pelo FC Porto foi deferida pelo Tribunal Arbitral do Desporto e o treinador viu o seu castigo suspenso.

"Ainda bem que o meu colega vai estar no jogo. Treinador principal é treinador principal", diz Jorge Jesus, sem querer comentar a natureza da decisão agora tomada, por desconhecimento das leis.