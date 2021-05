Jesus aprova Soares Dias e substitui Corona por Luis Díaz

Jorge Jesus não sabe, porque não está no baneário do FC Porto, mas tem a convicção, pela sua experiência, que Jesús Corona não estará disponível para o clássico com o Benfica, esta quinta-feira.

Questionado sobre se a ausência de Corona pode ser "bluff", o treinador responde que "um jogador que sai do jogo como saiu, com sintoma muscular, é impossível jogar três ou quatro dias depois". Esta é a avaliação empírica que JJ faz, por aquilo que viu. "Eu não sei se ele vai estar no jogo, não estou no Porto para ter essa certeza(...) Se for verdade", reforça, Corona não estará disponível.

De acordo com o boletim clínico do FC Porto, o jogador continua sem treinar e voltou a realizar tratamento esta quarta-feira, na última sessão de trabalho antes do clássico.

Convidado a apostar no substituto do mexicano, Jesus não fugiu ao desafio: "Penso que vai jogar o Luis Díaz. Sai o Corona, entra o Díaz e jogam os que são habitualmente titulares". E assim fez o 11 do Porto, confirmando que o Benfica terá Taraabt e Darwin disponíveis, depois de terem falhado a deslocação a Tondela.