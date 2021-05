Tecnologia ajuda a simplificar compra de bilhete para espetáculos e realização de teste Covid

É tecnologia portuguesa e promete ajudar nesta aventura de todos os dias que é adaptarmo-nos à vida em tempo Covid. As salas de espectáculo já reabriram, mas, como noutros setores, além de comprar bilhete também é preciso fazer teste Covid.

A The Loop criou um sistema que pretende tornar este processo simples e seguro: quando compra o bilhete para o concerto, por exemplo, pode logo agendar o seu teste. Recebe a confirmação da marcação por email e sms, faz o teste na hora e dia marcados e recebe os resultados também por sms e email.

Na hora de ir ao espectáculo, não precisa de mais nada senão do bilhete. Com este sistema, à entrada da sala, quando validam o bilhete, automaticamente têm acesso ao resultado do teste Covid.

O sistema já foi testado em dois eventos-teste que aconteceram em Braga e vai voltar a ser testado, agora em Lisboa e com uma audiência maior.

Para já este sistema está disponível para quem compra bilhetes através de plataforma eletrónica, mas, garantem os responsáveis da empresa, nada impede que possa ser usado quando se compra o bilhete fisicamente numa bilheteira.