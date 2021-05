Nova galeria de arte expõe uma dezena de obras da coleção do Novo Banco

O novo Núcleo de Arte Contemporânea abriu esta segunda-feira com a exposição de uma dezena de obras da coleção do Novo Banco, onde estão representados os artistas Graça Morais, José Pedro Croft, Rui Sanches, Luís Noronha da Costa (1942-2020), Lucio Muñoz (1929-1998) e Manuel Amado (1938-2019).

A semana começou em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, com a inauguração de uma nova galeria de arte, no Palácio Rojão onde está também instalada a biblioteca municipal.

Já a instituição bancária lembra que esta parceria, que se mantém por cinco anos, insere-se no projeto dedicado à cultura que pretende mostrar ao público “o seu património artístico e cultural”, permitindo, por outro lado, criar em Reguengos de Monsaraz, “o primeiro polo de arte contemporânea.”

As obras expostas, realizadas no último terço do século XX e início do século XXI, “ilustram aspetos das diversas formulações plásticas que caracterizam a produção artística nacional da época”, esclarece o Novo Banco.

Quem visitar o Núcleo de Arte Contemporânea de Reguengos de Monsaraz vai poder encontrar, por exemplo, duas pinturas de Luís Noronha da Costa, “pintor e cineasta”, falecido em 2020, que procurou durante a sua carreira artística “trabalhar a perceção da imagem, entre a figuração e a abstração, utilizando desde a década de 1970 materiais e técnicas até então pouco comuns”, destaca a autarquia reguenguense.