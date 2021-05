Mais de cem obras de Arte Urbana em exposição na Lx Factory em Lisboa

Mais de cem obras, de artistas como Banksy, Os Gêmeos, Invader, Vhils e Bordalo II, estarão expostas a partir de quarta-feira, na Lx Factory, em Lisboa, na primeira edição do EMUA - Ephemeral Museum of Urban Art.

De acordo com a organização, em comunicado, o EMUA "ocupará um edifício da Lx Factory com quatro exposições, reconstituindo na integralidade todas as fases da epopeia da Arte Urbana", com "mais de cem obras (...) incontornáveis, criadas por alguns dos artistas mais conceituados deste movimento".

O Ephemeral Museum of Urban Art (Museu Efémero de Arte Urbana, em português) nasceu de "uma parceria entre a Lisbon Week, projeto cultural e turístico criado em 2012, e o maior colecionador de Arte Urbana, europeu, um cidadão francês, proprietário das obras expostas".

A primeira edição do EMUA marca o encerramento da sexta edição da Lisbon Week, que teve início em outubro do ano passado, dedicada à freguesia de Alcântara.

Até 25 de julho, "o público poderá deslumbrar-se com os trabalhos de artistas pioneiros, nacionais e internacionais, como Banksy, Invader, André Saraiva, Os Gêmeos, Felipe Pantone, Vhils, Futura 2000, Bordalo ll, Finok, Jason Revok, entre muitos outros".

"Ao longo destes três meses da primeira edição do EMUA, artistas envolvidos propõem-se a partilhar com o público o seu conhecimento e a sua abordagem às técnicas de ilustração, "stencil", colagem, vídeo e tipografia, através de "workshops" e atividades para adultos e crianças", refere a organização.

A mostra inclui também uma "sala de cinema", "onde ganham vida projeções de vídeo repletas de estímulos para os apreciadores desta cultura".

A organização da mostra destaca igualmente "a pintura de um mural pelas mãos do holandês Boris Tellegen, que acontecerá no seu habitat natural, a rua".

A calendarização das várias atividades, segundo a organização, será anunciada em breve.

O EMUA estará aberto de quarta-feira a domingo, entre as 11h00 e as 19h00, e os bilhetes podem ser comprados no local ou na Ticketline.

A Lisbon Week é organizada pela Actu - Associação Cultural e Turística Urbana, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.