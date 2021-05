Varandas e a Champions no futsal. "Este segundo título é muito mais importante para o Sporting"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, destaca a importância da conquista da segunda Liga dos Campeões da equipa de futsal. O dirigente diz que o clube leonino "não pode ser só futebol" e fala numa conquista histórica, em declarações aos adeptos após a receção da equipa na Câmara Municipal de Lisboa.



"Se a primeira vez fica na história, para mim este segundo título é muito mais importante para o Sporting. Há cerca de dois anos, lançámos o desafio que o ADN não pode ser só no futebol. Ver uma equipa sagrar-se campeã da Europa com jogadores formados no Sporting, seis jogadores abaixo dos 20 anos de idade, dois miúdos com idade júnior, não é só um orgulho, é uma admiração. É um título histórico. O ADN do Sporting compete, tem valores, mas também vence", atira.

Varandas destaca a união no clube, citando as palavras do treinador Nuno Dias, antes da final: "Estamos a viver provavelmente em 10 anos de Sporting, em termos de união e espírito de equipa. É um alívio, uma maravilha sentir que existe uma única voz. Não existem agendas próprias, mas sim uma única vontade: que o Sporting vença seja qual for a modalidade."

O presidente destaca as medidas tomadas para que o sucesso fosse possível alcançar por parte da equipa de futsal.



"Da última vez que estive aqui disse que mais importante que os títulos vencidos em 2019 eram as medidas, invisíveis para muitos, que estavam a ser feito. Passado dois anos, estamos aqui novamente. Quando há fé, crer e muita paixão, os resultados vêm ao de cima", atira.

A equipa de futsal do Sporting, que conquistou a Liga dos Campeões, foi recebida por Fernando Medina. O Sporting sagrou-se campeão europeu de futsal, esta segunda-feira, ao bater o Barcelona na final por 4-3, num jogo disputado em Zadar, na Croácia, e com direito a reviravolta épica dos leões.