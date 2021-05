Rúben Amorim ignora suspensão e foca-se no Rio Ave para garantir a Liga dos Campeões

Rúben Amorim, treinador do Sporting, não comenta a nova suspensão de seis dias que representam que não estará no banco de suplentes no próximo jogo, contra o Rio Ave, em Vila do Conde. O técnico foca-se em vencer o jogo, que garantirá matematicamente o segundo lugar e a consequente entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. "Não vou comentar a suspensão, é tão claro que não preciso estar a comentar, mais vale não dizer nada, está à vista de todos. Temos de nos focar no jogo, não adianta responder, a única maneira é ganhar os jogos. É pensar no Rio Ave, como podemos ganhar e fazer golos", disse. Ainda assim, mais à frente quando foi questionado sobre o desejo de Cristiano Ronaldo voltar ao Sporting, Amorim voltou a abordar a suspensão de forma irónica: "Qualquer um gostria de ter o Ronaldo, mas temos de viver dia a dia, não sei se até lá não estarei suspenso seis meses ou um ano, ou se estarei aqui. Isto está tão difícil, quero garantir o dia de amanhã". O técnico diz que o castigo aplicado não será só para ele, mas para o elemento da equipa técnico que o acompanha no camarote, afirmou em tom de brincadeira para passar a ideia que os jogadores não vão sentir a sua falta. "Maior dificuldade é para o Adélio, passa pior a ver o jogo comigo, é o castigo para ele também, que achava que já estava livre dessa situação. Ele é o que sofre mais, a equipa vai estar bem e responder bem", atira.

O próximo adversário é o Rio Ave, que ainda luta pela manutenção e que conseguiu empatar em Alvalade, na primeira volta. Amorim analisa a equipa vilacondense e um treinador com ideia de futebol positivo. "É um jogo muito difícil pelo momento, já o foi com o Nacional, contra uma equipa com valores acima da posição em que estão. O Miguel Cardoso é um treinador com uma ideia muito positiva, gosta de jogar, está numa situação difícil, mas a maneira de jogar é muito vincada. Preparámos isso. Fizemos bom jogo com o Nacional, devíamos ter feito mais golos, queremos continuar a jogar bem, fazer mais golos e descansar os adeptos mais cedo", atira. Objetivo Champions Rúben Amorim ainda não assume a candidatura ao título, mas uma vitória contra o Rio Ave garante o segundo lugar a qualificação direta para a Liga dos Campeões. Nesse sentido, o técnico não olha para o clássico entre FC Porto e Benfica, no dia seguinte. "Temos condições para ganhar ao Rio Ave, os outros jogos não olhamos para isso, temos de ganhar o nosso jogo, temos três pontos para fazer, queremos garantir a Champions, poucos acreditavam no terceiro lugar, quanto mais no segundo. É isso que queremos garantir. Só dependemos de nós, esse é o foco", diz.