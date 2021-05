Porro falha jogo do Sporting em Vila do Conde

Pedro Porro é ausência de última hora na deslocação do Sporting ao terreno do Rio Ave, confirmou o treinador Rúben Amorim em conferência de imprensa.

"O Porro não vai estar e não vai ser opção, terá de ser substituído. Vamos estar preparados para isso", confirmou o técnico. Tabata e Tiago Tomás eram já ausências anunciadas, também por lesão. O técnico não detalhou a lesão do internacional espanhol.

O lateral-direito espanhol de 21 anos tem sido um dos jogadores mais utilizados por Rúben Amorim, somando quatro golos em 36 jogos disputados.

O Rio Ave-Sporting joga-se esta quarta-feira, às 21h15, no Estádio dos Arcos em Vila do Conde, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.