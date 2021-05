Futsal: ​Veja o discurso do capitão do Sporting na final da Champions

O Sporting conquistou a Liga dos Campeões em futsal e - quase se pode dizer - a vitória começou a ser construída ainda antes do apito inicial, com o discurso arrepiante do capitão.



“Pensem numa coisa: por quem é que vocês querem ganhar? Pelos vossos filhos, pelas famílias, pelos amigos, pelo Sporting, pelos adeptos, por vocês mesmos”, começou por referir João Matos.

As palavras motivacionais do capitão, na tradicional roda de união no balneário antes da partida, apelaram ao sentimento de união da equipa para o embate contra o poderoso Barcelona.