António Sousa antecipa Sporting com pé no acelerador em Vila do Conde

António Sousa faz as contas e a matemática fá-lo concluir que o Rio Ave terá um jogo "muito complicada", esta quarta-feira, diante de um Sporting que motivado para, pelo menos, preservar a vantagem que tem sobre o segundo classificado.

"Penso que será muito complicado para o Rio Ave. A equipa procura pontuar para fugir à situação complicada em que está na classificação, mas o nervosismo será grande neste jogo. Para chegar ao título desejado há tantos anos, o Sporting fará tudo para conseguir mais uma vitória", refere o antigo jogador do Sporting e antigo treinador do Rio Ave.

Opositores fracos e mérito do leão

Nesta entrevista à Renascença, António Sousa elogia o trabalho de mérito que Rúben Amorim está a fazer no Sporting, não deixando de atribuir algum demérito a FC Porto e Benfica na época que está a terminar.

"O Sporting começou a construir esta equipa na época passada e isso está a fazer a diferença. Rúben Amorim teve tempo para ver e preparar as coisas à sua imagem. Já tem um conhecimento profundo do plantel e do próprio clube. O Sporting tem todo o mérito no que tem conseguido e depois aproveitou o facto dos opositores terem estado muito aquém das expectativas, este ano. O Benfica está muito distante do que tinha sido normal nos últimos anos e o FC Porto, com resultados imprevistos, também acabou por complicar o seu campeonato", conclui.

O Rio Ave - Sporting realiza-se quarta-feira em Vila do Conde. A partida, com início agendado para as 21h15, terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.