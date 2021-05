​Há noção do que o sporting fez na Croácia?

Há registo de acontecimentos relevantes neste começo de semana, nem todos por boas razões. Infelizmente.



Inevitável é falar-se já intensamente do próximo clássico, a disputar na quinta-feira no estádio da Luz com o Benfica a receber o FCPorto, pelas consequências que do mesmo poderão emanar.

É preciso também não esquecer ou colocar de lado os incidentes ontem registados nas imediações do Estádio José Alvalade, onde adeptos do Sporting foram atacados por elementos de uma claque afeta aos encarnados, e que as autoridades não podem atirar para debaixo do tapete.

Mas, apesar de tudo isto, e de outras coisas que também deveriam merecer registo, a vitória internacional do futsal do Sporting Clube de Portugal contra o Barcelona, sobe a primeiríssimo plano.

É um triunfo com largo significado, de ressonância europeia, e que premeia aquela que é, sem dúvida, neste momento, a melhor equipa do velho continente.

Perguntou após a final realizada ontem à noite o treinador leonino, Nuno Dias, se os portugueses têm noção do que o Sporting fez na Croácia? acrescentando que em cinco dias, em três jogos, os leões venceram o campeão russo, espanhol e europeu.

Registo igualmente para o facto de o Sporting ter ganho pela segunda vez, depois de em 2018/2019 ter inscrito pela primeira vez o seu nome na Liga dos Campeões Europeus.

Para a vitória ontem alcançada há registo de grandes contributos, a começar pela qualidade dos jogadores, muitos dos quais oriundos da formação do clube, do seu treinador, que muitos entendem ser o melhor do mundo, e da estrutura dirigente, com Frederico Varandas à cabeça, que manifestou sempre o mais abrangente apoio ao trabalho desenvolvido pelos atletas.

Há, por tudo isto, boas razões festejar. E, depois disso, começar então a pensar na próxima jornada do campeonato, que começa já amanhã com o Sporting a defrontar o Rio Ave, em Vila do Conde, e terá um dia depois a sua expressão maior com o clássico na Luz, que poderá ajudar a definir, com mais clareza, as três jornadas que ficarão por cumprir no calendário.