​Contra a especulação, Papa convida a rezar pelos responsáveis da grande finança

Preocupado com o rumo da grande finança mundial, o Papa Francisco pede que, no mês de maio, se reze especialmente pelos responsáveis e governantes.



No vídeo mensal, realizado em colaboração com a Rede Mundial de Oração do Papa, a intenção para este mês foi divulgada esta terça-feira.

“Enquanto a economia real, que cria empregos, está em crise - quanta gente sem trabalho! - os mercados financeiros nunca foram tão hipertróficos como agora. Como está longe o mundo da grande finança da vida da maioria das pessoas!”, diz Francisco neste vídeo.

O Papa alerta para a urgência de regulamentar as finanças, sob pena de “se tornam pura especulação animada por políticas monetárias. Esta situação é insustentável. É perigosa”.

Por isso, “para evitar que os pobres voltem a pagar as consequências, é preciso regulamentar com firmeza a especulação financeira. Especulação. Quero sublinhar este termo”.

Francisco pede que as finanças “sejam uma ferramenta de serviço, para servir as pessoas e para cuidar da casa comum” e considera que “ainda estamos a tempo de iniciar um processo de mudança global para pôr em prática uma economia diferente, mais justa, inclusiva, sustentável, que não deixe ninguém para trás”.

O vídeo termina com um convite: “Rezemos para que os responsáveis das finanças colaborem com os governos para regulamentar os mercados financeiros e proteger os cidadãos em perigo”.