FC Porto atento a Emiliano Martínez, médio-defensivo uruguaio

Emiliano Martínez, médio-defensivo uruguaio de 21 anos, jogador do Nacional de Montevideo, está referenciado pelo FC Porto, informa o jornal "O Jogo", esta segunda-feira.

O valor que o bicampeão uruguaio pode pedir pelo jogador não é conhecido, sendo que a imprensa daquele país já noticiou interesse de clubes como PSV, Ajax e Alavés.

Emiliano Martínez fez 32 jogos pelo Nacional, na época passada, e marcou um golo. O jogador tem contrato com o clube até 2023.

O FC Porto procura reforçar o meio-campo e o interesse em Emiliano Martínez é cumulativo com o interesse em Eustáquio, do Paços de Ferreira. Os campeões nacional contam com Uribe, Sérgio Oliveira e Grujic como opções mais utilizadas no centro do terreno, sendo que o sérvio pertence aos quadros do Liverpool.