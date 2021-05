​Odemira: Ministra defende "punição exemplar" para empresas que violarem lei laboral

A ministra da Agricultura garante que o Governo está a atuar perante as denúncias de exploração laboral no Sudoeste alentejano.

Maria do Céu Antunes falava aos jornalistas no final de uma reunião da “task force” que está a coordenar as ações no concelho de Odemira para travar a pandemia de Covid-19.

Por seu lado, o ministro da Administração Interna disse que a prioridade da cerca sanitária em Odemira, no distrito de Beja, é a saúde pública, devido à covid-19, mas o Governo está atento a problemas ligados aos trabalhadores agrícolas.



Neste momento, a prioridade absoluta é a saúde pública e a resposta à pandemia", disse Eduardo Cabrita em Odemira, argumentando que os problemas de habitação e do modelo económico da região "não serão, de certeza, resolvidos em uma ou duas semanas".



O presidente da Câmara de Odemira, José Guerreiro, disse haver condições para levantar a cerca sanitária nas duas freguesias com restrições desde 29 de abril.

O ministro da Administração Interna remete decisões para o Conselho de Ministros de quinta-feira, mas vai avisando que as medidas têm um tempo de aplicação num horizonte de 14 dias.