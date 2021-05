Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais quatro mortos e 258 infetados com Covid-19. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde indica novo recuou do números de casos ativos que estão agora abaixo dos 23 mil (22.833), menos 523 do que ontem.

O número de internados também desceu abaixo da fasquia dos 300. Há agora 296 pessoas com Covid-19 internadas nos hospitais, menos 26 do que ontem, das quais 87 em cuidados intensivos (menos três do que ontem). Em enfermaria geral estão, assim, 209 pessoas, o número mais baixo desde há mais de um ano (a 26 de março estavam 130 pessoas com Covid em enfermaria, número que dai a 24 horas disparou para os 283).

Das quatro vítimas mortais, três registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte. No que diz respeito às suas idades, duas pessoas tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 anos e outra entre os 50 e os 59 anos.

No que diz respeito aos novos casos, o Norte continua a somar cerca de metade dos novos casos (128), seguido de Lisboa e Vale do Tejo com 65, região Centro com 24, o Algarve com nove casos e o Alentejo seis casos. Nas regiões autónomas, os Açores têm 17 novos casos e a Madeira nove.

A faixa etária com menos casos novos é a entre os 10 e os 19, com dois casos. De seguida, a faixa dos zero aos nove anos tem sete casos novos. Em sentido contrário, com mais casos novos está a faixa entre os 20 e os 29 anos tem 66 novos casos e 53 entre os 40 e os 49 anos. Acima dos 80 anos há registo de 18 novas infeções.



No semáforo da pandemia, Portugal continua no verde, com um valor de R abaixo de 1 (0,96), quer a nível nacional, quer a nível continental.

Desde o início da pandemia, foram confirmados em Portugal 837.715 casos da doença, dos quais 797.901 conseguiram recuperar e 16.981 acabaram por falecer.

Ainda segundo informação da DGS, foram administradas até agora, em Portugal Continental, 3.389.345 doses da vacina contra a Covid, sendo que 886.295 pessoas já receberam duas doses e 2.503.050 pelo menos uma dose. Só nas últimas 24 horas foram administradas 13.616 segundas doses.