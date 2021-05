Greve dos trabalhadores do SEF terá “forte adesão”, diz sindicato

O Tribunal Arbitral ainda não anunciou que serviços mínimos terá a greve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), marcada para sexta-feira, mas os sindicatos acreditam numa forte adesão que praticamente irá paralisar o Serviço durante 24 horas.

O presidente do Sindicato de Carreira de Investigação e Fiscalização, que esteve na origem desta greve, adianta que só praticamente os aeroportos terão funcionários do SEF a trabalhar e mesmo aí, será, com perturbações.

“Nesta matéria todos os colegas estão unidos e esperamos que a adesão seja proporcional ao desagrado que todos eles sentem sobre esta matéria”, afirma Acácio Pereira.

O dirigente sindical adianta que decorrente da greve, irão ocorrer “perturbações em determinados sítios, nomeadamente nos aeroportos, onde somos obrigados a garantir os serviços mínimos, mas aí a perturbação vai ser grande e ao nível do que é a estrutura nacional do SEF, onde contamos com muitos departamentos ou todos os departamentos sejam encerrados”.

O protesto tem contornos inéditos, uma vez que junta pela primeira vez os três sindicatos que existem no SEF e que representam não só os inspetores, como todos os outros funcionários.

Acácio Pereira diz que há unanimidade na rejeição da restruturação do SEF que o Governo está a preparar.

“Esta intenção do Governo de desmantelar o serviço de uma forma opaca é mau para o país, é mau para os imigrantes e é mau para a Segurança da União Europeia. Esta matéria é uma matéria da reserva absoluta da Assembleia da República e deve ser a Assembleia da República a decidi-la”.