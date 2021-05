Doze feridos, dos quais dez crianças, em colisão de ligeiro com autocarro

Uma colisão envolvendo um autocarro escolar e uma viatura ligeira em Cabana Maior, em Arcos de Valdevez, fez, esta terça-feira, doze feridos e obrigou ao corte da Estrada Nacional 202.

As vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros, são dez crianças (entre 11 e 13 anos) e dois adultos.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Cabana Maior, Joaquim Campos, disse que o autocarro "transportava cerca de 30 crianças de várias freguesias (Soajo e Gavieira) que iam para o centro escolar no centro da vila de Arcos de Valdevez".

Segundo o autarca, que se deslocou ao local do acidente, "as crianças sofreram ferimentos ligeiros, mas estavam muito assustadas".

"Algumas bateram com a cara, sem gravidade, estavam sobretudo em pânico", disse.

Joaquim Campos adiantou que um dos dois adultos feridos é o condutor da viatura que colidiu com o autocarro. "É um funcionário da equipa de sapadores do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), com cerca de 50 anos. Estive a falar com ele e disse-me que ficou encadeado pelo sol e, como o acidente ocorreu numa curva, não conseguiu ver. O homem queixava-se de dores nas costas, mas estava bem. Teve de ser desencarcerado por ter sido operado recentemente à coluna e os bombeiros não arriscaram danos maiores", especificou.

Segundo o autarca, "do casal que seguia na segunda viatura envolvida no acidente apenas uma jovem de 20 anos, que seguia ao lado do condutor, ficou ferida na cara, mas aparentemente sem gravidade".

"Bateu com a cabeça no vidro do carro e sangrava um pouco", acrescentou.

O acidente ocorreu às 7h54 e as causas são ainda desconhecidas.

Segundo a fonte do CDOS, a EN202, em Cabana Maior, esteve cortada “na totalidade” nos dois sentidos, mas, entretanto, já reabriu ao trânsito.

No local estão 20 operacionais e oito veículos dos bombeiros, INEM, e GNR.





[notícia atualizada às 12h00]