Covid-19. "Task force" prevê agendamento “sem problemas significativos” na próxima semana

Este novo sistema, de acordo com a "task force" que coordenada a vacinação, é constituído por uma “parte local e uma parte controlada centralmente, onde é possível, por exemplo, a realização de auto agendamento por parte do utente”.

De acordo com a estrutura coordenada por Gouveia e Melo, esta mudança tem levado a um incremento “muito significativo de agendamentos” e à libertação de profissionais de saúde que se encontravam envolvidos no agendamento local, contribuindo para o aumento do ritmo de vacinação.

“Sem esta mudança não seria possível atingir o ritmo de vacinação necessário”, assegurou ainda a `task force´ à Lusa, ao considerar que neste processo de mudança de sistema, “maciço e complexo, é normal que decorram perturbações pontuais”.

O portal do auto agendamento permite que os utentes com mais de 65 anos - faixa etária que está a ser vacinada independentemente de qualquer doença - possam escolher o dia e o ponto de vacinação em que pretendem ser vacinados.

No caso de não haver vagas disponíveis, os utentes podem optar por ficar em lista de espera naquele ponto de vacinação ou escolher uma data noutro ponto de vacinação. O sistema prevê que o utente receba uma mensagem SMS com a hora precisa em que será vacinado no dia e no ponto de vacinação escolhido.

Em Portugal, morreram 16.977 pessoas dos 837.457 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.