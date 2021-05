“Vi a estrutura a partir, depois o silêncio.” Carruagem de metro cai de viaduto na cidade do México

Ocorreu por volta das 22h00 de segunda-feira, (4h00 em Lisboa) perto da estação de Olivos, na linha 12 do metro, que corta o sul da capital mexicana.

Pelo menos 23 mortos e 65 feridos é o balanço de um acidente na Cidade do México, após o colapso de um viaduto por onde passava o metro, junto à estação de Olivos.

Há menores entre as vítimas mortais. A informação foi avançada pela autarca da capital mexicana, Claudia Sheinbaum, segundo a qual os trabalhos de busca e salvamento tiveram de ser interrompidos, devido à instabilidade da estrutura.

"Infelizmente há mortos e feridos. Estou no local a apoiar a instalação do centro de comando", escreveu a autarca no Twitter.

A origem da queda do viaduto ainda está sob investigação.