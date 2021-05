Rio Ave "tem de ser campeão durante os 90 minutos" frente ao Sporting

O treinador do Rio Ave diz que os seus jogadores têm de "ser campeões durante os 90 minutos" de jogo com o Sporting, para que possam extrair um resultado positivo da partida com o líder da I Liga, ainda sem derrotas na prova.

"Sabemos o que temos de fazer. Temos de ter exigência máxima para com aquilo que temos de fazer. A equipa não tem tido os resultados pretendidos, mas tem dado respostas positivas", diz Miguel Cardoso, em conferência de imprensa.

O técnico está a par das dificuldades que o Sporting vai colocar ao Rio Ave e insiste que só com equilíbrio, e a jogar no máximo das suas capacidades, é que a equipa de Vila do Conde poderá bater os leões.

"As equipas que mais ganham são as equipas mais equilibradas em todos os momentos do jogo", assinala.

O Rio Ave está no 15.º lugar da tabela, dois pontos acima do Boavista, que está em posição de "play-off" de manutenção, e com mais quatro do que o Farense, penúltimo colocado, em lugar de despromoção automática à II Liga.

Apesar do desconforto provocado pela situação, e apesar do calendário difícil até ao fina da época, Miguel Cardoso está confiante que a equipa vai dar a resposta certa. "Há uma ligação muito grande entre os jogadores. A equipa está com vontade de ser firme até ao final", sublinha