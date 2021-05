Petit suspenso por 15 dias e falha resto da época

Petit, treinador do Belenenses SAD, foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e falha os últimos quatro jogos da I Liga.

O técnico de 44 anos é castigado por palavras ditas ao árbitro Gustavo Correia, da AF Porto, no jogo com o Paços de Ferreira, da última jornada, que terminou com a derrota da Belenenses SAD por 1-0.

"Isto é uma vergonha. Este árbitro é muito fraco, é o pior da primeira liga", disse, tendo sido expulso. Petit tem ainda de pagar multa de 2805 euros.

O Belenenses SAD vai recorrer da decisão, mas a suspensão significa que Petit falha os últimos jogos da I Liga, contra o Portimonense, Tondela, Santa Clara e FC Porto. A equipa orientada por Ptit está no 11º lugar da tabela, com 34 pontos, cinco pontos acima do lugar de "play-off" de despromoção.