Carvalhal só faz contas no fim, mas já sabe que resultado será bom ou excelente

Carlos Carvalhal só quer fazer um balanço da temporada do Sporting de Braga no final da época, mas antecipa, desde já, que a nota que vai dar à prestação da sua equipa é positiva.

"Faço rescaldo no final da época. Estivemos em quatro provas e ainda temos o campeonato e a Taça de Portugal. No final do caminho veremos se atingimos um nível bom ou excelente", diz o treinador, quando questionado sobre a difícil missão de chegar ao 3.º lugar desejado pelos bracarenses.

A equipa perdeu fôlego nas últimas jornadas e ficou isolada no 4.º lugar, oito pontos atrás do Benfica e 10 à frente do Paços de Ferreira, seu próximo adversário.

Carvalhal prevê um jogo disputado, com uma equipa que tem apresentado bom futebol, mas manifesta total confiança no regresso às vitórias, depois de duas derrotas consecutivas, frente a Sporting e Marítimo.