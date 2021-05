Carlos Carvalhal não esclarece se conta com Sporar para o que resta da temporada, depois de o jogador ter sido multado pelo clube , porque violar o regulamento disciplinar do Braga.

O ponta de lança esloveno, emprestado ao Braga, pelo Sporting, comentou uma publicação de Feddal no "Instagram", com a mensagem "está a chegar, irmão", em alegada referência ao título de campeão nacional, o que não caiu bem aos adeptos do clube minhoto.

O avançado apagou o comentário da página de Feddal, mas não escapou a uma multa do Sporting de Braga, por ter quebrado o regulamento.

Sporar está no Braga desde janeiro, no negócio que viu Paulinho reforçar o Sporting no último dia do mercado de janeiro. O ponta de lança tem cláusula de compra e leva três golos apontados em 16 jogos pelos minhotos.



Antes, Sporar somou 11 golos pelo Sporting entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, num total de 38 jogos disputados.