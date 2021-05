Artur Soares Dias é o árbitro do Benfica-FC Porto

Artur Soares Dias é o árbitro nomeado para o Benfica-FC Porto de quinta-feira, a contar para a jornada 31 do campeonato. O Conselho de Arbitragem anunciou as escolhas e informa que João Pinheiro, que tambémera candidato a apitar a partida, é o VAR selecionado.

Em campo, Soares Dias terá a assistência de Rui Licínio e Paulo Soares; o 4.º árbitro é João Gonçalves. A assistir João Pinheiro estará Tiago Costa.

Artur Soares Dias, de 41 anos, foi recentemente nomeado para o Europeu e tem sido escolha recorrente do Conselho de Arbitragem para os jogos mais mediáticos em Portugal, como foi o caso recente do Braga-Sporting. O clássico, entre Benfica e FC Porto, está marcado para quinta-feira, às 18h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Foram também conhecidas as restantes nomeações para os jogos de quinta-feira. Nuno Almeida estará no Moreirense-Nacional, com o VAR Vasco Santos; Manuel Mota no Belenenses SAD-Portimonense, com Vítor Ferreira; André Narciso apita o Farense-Vitória de Guimarães, com Iancu Vasilica no VAR.

O Conselho de Arbitragem já tinha publicado as nomeações para os jogos de quarta-feira, nomeadamente, para o encontro líder Sporting, em Vila do Conde, que será dirigido por Fábio Veríssimo.